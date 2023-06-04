بدء أعمال برنامج تطوير القيادات الحكومية في الحوسبة السحابية الذي تنظمه سدايا بالرياض

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بدأت اليوم المرحلة الأولى من برنامج تطوير القيادات الحكومية في الحوسبة السحابية الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في أكاديميتها بمدينة الرياض بالتعاون مع جوجل كلاود لتطوير قادة التحول الرقمي ومديري تقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بالمملكة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة منظومة رقمية تمكنهم من الابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتسعى سدايا من خلال هذا البرنامج إلى تزويد قادة التحول الرقمي ومديري تقنية المعلومات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بأساسيات الحوسبة السحابية التي تعد من أهم تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعرفة دورها في التحول الرقمي في قطاعاتهم التي يعملون بها ناهيك عن توضيح أهميتها كلاعب محوري في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد.

ويركز البرنامج في منهجيته التدريبية على أربع مهارات رئيسة هي التحول الرقمي باستخدام الحوسبة السحابية، والابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطور في البنية التحتية والتطبيقات، وأمن الحوسبة السحابية وتشغيلها.

ويخدم البرنامج 150 قائدًا تقنيًا على أربع مراحل تستمر 10 أيام يمثلون أكثر من 56 جهة حكومية بالمملكة.

ويأتي البرنامج في إطار اهتمام سدايا بالتوعية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتنمية قدرات الكفاءات الوطنية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في ظل ما تحظى به من دعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” -حفظه الله- لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.