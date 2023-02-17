بدء إجراءات نزع ملكية عقارات ضمن نطاق مشروع بمكة

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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق أحد المشروعات بمكة المكرمة.

وحثّ البرنامج ملاك هذه العقارات على ضرورة مراجعة مكتبه المجاور لمبنى الغرف التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

ودعا البرنامج ملاك العقارات إلى إحضار مجموعة من الوثائق وهي، صورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل للمطابقة، بالإضافة إلى وكالة سارية المفعول مع نسخة من الهوية الوطنية للوكيل في حال وجود وكيل.

وشدد على ضرورة إحضار نسخة من حفيظة نفوس المالك إذا اعتمد في صك ملكية أو حجة استحكام العقار، بالإضافة إلى صورة من إثباتات ملكية العقار (صك وحجة استحكام) وأصل للمطابقة، علاوة على صورة من صك حصر الإرث للورثة والأصل للمطابقة.