بدء إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 60

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بدأ برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ 60 في حسابات المستفيدين.

إيداع حساب المواطن:

وبحسب النظام المتبع، يتم يصرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد فقط إذا صادف إجازة رسمية.

تحديث البيانات:

وكان المتحدث الرسمي لحساب المواطن، وجه بضرورة تحديث بيانات جميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن والإفصاح عن الدخل الشهري، سواءً كان الدخل ناتج عن عوائد الأعمال الحرة أو الاستثمارات المالية أو الأنشطة التجارية أو عوائد الأصول العقارية، وفي حالة قم المستفيد بتقديم معلومات ومستندات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية، سيترتب عن ذلك إيقاف الدعم وحرمانه مدة لا تقل عن سنتين.