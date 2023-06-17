بدء اجتماعات المجلس التنفيذي الـ 109 لاتحاد إذاعات الدول العربية في العاصمة تونس

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عقد اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة التونسية اليوم اجتماعات مجلسه التنفيذي الـ 109، برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلةً برئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية محمد بن فهد الحارثي، ومدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان، وحضور رؤساء الهيئات العربية أعضاء المجلس ورؤساء الوفود العربية.

وأشاد الحارثي بنجاح نشاطات الاتحاد التي كان آخرها النسخة الثالثة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي استضافتها تونس، إضافةً إلى وضع حجر الأساس لمشروع أسبو لينك سينتر، في ظل جهود الاتحاد المبذولة من أجل تطوير المجال في الدول العربية والرقي به إلى أعلى المستويات.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الاتحاد لعام 2022م، والربع الأول من عام 2023م، تضمن مجالات التبادل الإخباري والبرامجي، وتغطية الأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها والتدريب والاستثمار، كما تم عرض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية.

ونوه المدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان -خلال افتتاح الاجتماعات- بجهود رئيس الاتحاد وماتقدمه فرق العمل لتحقيق مستهدفات الاتحاد والنهوض بالعمل العربي الإعلامي المشترك.