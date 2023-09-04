بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

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بدأت بمقر جامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الدورة الـ (160) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم للمغرب السفير أحمد التازي، وحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية،ومنها العمل العربي المشترك.

ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي تمت مناقشتها، إلى الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل.

وعلى صعيد متصل، عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها اليوم،على مستوى المندوبين الدائمين، حيث تضم ترويكا القمة “المملكة والجزائر والبحرين”، وترويكا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري “ليبيا ومصر والمغرب” والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؛لمناقشة التقرير النصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة، ورفع التقرير الى اجتماع الهيئة على المستوى الوزاري بعد غد الأربعاء قبيل انعقاد الدورة الوزارية الـ (160) لمجلس الجامعة العربية.