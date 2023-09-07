بدء التسجيل بجائزة “الابتكار التعاوني”

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أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عملية التسجيل في النسخة الثانية من جائزة الابتكار التعاوني، والتي تستمر حتى 11 من سبتمبر الجاري.

وستُمنح الجوائز لأفضل 4 منتجات تقنية مبتكرة بالتعاون بين مزودي الخدمة والمستخدم النهائي، بهدف تشجيع مزودي الخدمات لابتكار منتجات بالتعاون مع المستخدم النهائي، وتمكين المنتجات التقنية المحلية، إلى جانب دعم المنتجات التقنية المحلية للمنافسة عالميا.

وينقسم التحدي إلى مسارين، الأول في المنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والجهات الحكومية، والثاني للمنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والشركات العالمية.

وتتطلب المشاركة في الجائزة عددًا من الشروط منها تسجيل الشركة في منصة “تك”، وأن تكون شركة مملوكة بأغلبية سعودية، وامتلاك مزود الخدمة للكود المستخدم في برمجة المنتجات، وبراءة الاختراع، إضافة إلى عدد من المعايير الأخرى.

وستقدم الجوائز للفائزين في النسخة الثالثة من منتدى التقنية الرقمية الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين.

ودعت الهيئة المهتمين إلى التسجيل، عبر زيارة صفحة الجائزة على موقعها الإلكتروني.