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بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 12:50 مساءً
غرفة جازان

المناطق_جازان

بدأت أكاديمية غرفة جازان للتدريب بالتعاون مع كلية ابن راشد للعلوم الإدارية اليوم، تسجيل الراغبين في الالتحاق بالدبلومات المهنية المعتمدة، وذلك من خلال الرابط: https://forms.gle/UrdbyGhCcWYFY7qU9.

وبينت غرفة جازان أن الدبلومات التدريبية التي ستنفذ “عن بعد” ابتداءً من 20 / 8 / 1444هـ، وتستمر مدة ثلاثة شهور بواقع 100 ساعة تدريبية تشمل: (إدارة الموارد بشرية، وإدارة المستشفيات، والمساعد القانوني، والمحاسبة والإدارة المالية)، مشيرة إلى أن هذه الدبلومات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 12:50 مساءً
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shimaa mohamed

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