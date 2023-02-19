بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان

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بدأت أكاديمية غرفة جازان للتدريب بالتعاون مع كلية ابن راشد للعلوم الإدارية اليوم، تسجيل الراغبين في الالتحاق بالدبلومات المهنية المعتمدة، وذلك من خلال الرابط: https://forms.gle/UrdbyGhCcWYFY7qU9.

وبينت غرفة جازان أن الدبلومات التدريبية التي ستنفذ “عن بعد” ابتداءً من 20 / 8 / 1444هـ، وتستمر مدة ثلاثة شهور بواقع 100 ساعة تدريبية تشمل: (إدارة الموارد بشرية، وإدارة المستشفيات، والمساعد القانوني، والمحاسبة والإدارة المالية)، مشيرة إلى أن هذه الدبلومات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.