بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

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أعلنت أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) عبر منصة (جدارات)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أمن معلومات.

2- مهندس مدني مساعد.

3- مهندس مساحة.

4- مساعد مراجع.

5- مهندس تخطيط مساعد.

6- مهندس معماري مساعد.

7- مهندس زراعي مساعد.

8- فني دعم مساعد.

9- مهندس حاسب آلي مساعد.

10- مطور برامج.

11- باحث ميزانية مساعد.

المجالات الوظيفية:

– الإدارية.

– التقنية.

– الهندسية.

– الفنية.

المراتب:

– الخامسة.

– السادسة.

– السابعة.

– الثامنة.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– بدأ التقديم اليوم الإثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/04/12هـ الموافق 2023/10/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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