بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

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أعلنت أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) عبر منصة (جدارات)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي أمن معلومات.
2- مهندس مدني مساعد.
3- مهندس مساحة.
4- مساعد مراجع.
5- مهندس تخطيط مساعد.
6- مهندس معماري مساعد.
7- مهندس زراعي مساعد.
8- فني دعم مساعد.
9- مهندس حاسب آلي مساعد.
10- مطور برامج.
11- باحث ميزانية مساعد.
المجالات الوظيفية:
– الإدارية.
– التقنية.
– الهندسية.
– الفنية.
المراتب:
– الخامسة.
– السادسة.
– السابعة.
– الثامنة.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– بدأ التقديم اليوم الإثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/04/12هـ الموافق 2023/10/27م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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