بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية السبت المقبل

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حدّدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السبت المقبل الـ16 من شوال الجاري موعداً للتسجيل في برامج الدراسات العليا “الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه” بالجامعة, ويستمر لمدة عشر أيام.

وبيّنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن التقديم سيتاح في برامج الكليات النظرية لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه, فيما سيكون القبول في برامج الكليات العلمية لمرحلة الماجستير فقط.

وأفادت أنه سيتاح لطلاب المنح الدوليين “المقيمين خارج المملكة” التقديم على برامج الدراسات العليا لأول مرة وذلك عبر بوابة “منحتي” المخصصة لقبول طلاب المنح, داعية كافة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.