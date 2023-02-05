بدء التقديم على وظائف شؤون الحرمين لشهر رمضان.. الرابط والشروط

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للمواطنين، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

بداية التقديم

بدأ التقديم- قبل قليل- اليوم الأحد الموافق 14-07-1444هـ، لمدة 3 أيام.

تفاصيل الشروط

– سعودي الجنسية.

– أن لا يكون على رأس عمل آخر .

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وللاطلاع على الشروط: إضغط هنا

رابط التقديم

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: إضغط هنا