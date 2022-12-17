بدء الجلسات العلمية للملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

المناطق_واس

بدأت اليوم جلسات فعاليات اليوم الأول للملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة الفيصل، الذي تنظمه جمعية لأجلهم على مدى ثلاثة أيام.

وناقشت الجلسة الأولى بعنوان “التعليم الجيد الشامل للجميع.. رؤية وطن طموح”، التكامل بين مؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لذوي الإعاقة، ودور المؤسسات الحكومية والخاصة والتطوعية في تعليم ذوي الإعاقة، والتكامل بين الأسرة والمدرسة مدخل لتحسين رفاهية الطلاب ذوي الإعاقة.

وتناولت الجلسة الثانية التي تحمل عنوان “حقوق ذوي الإعاقة بالتوظيف والتمكين والرعاية الاجتماعية”، الحلول النوعية للتمكين وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التحديات بسوق العمل، ودور المسؤولية الاجتماعية في توظيف ذوي الإعاقة، ومستهدفات القطاعات وفقا لرؤية ٢٠٣٠ وسبل تحقيقها.

وتطرقت الجلسة الثالثة بعنوان “دور وسائل الإعلام في دمج وتمكين ذوي الإعاقة بالمجتمع”، عن العلاقة بين الإعلام وقضايا الإعاقة، وفنون وآليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الإعلام في تشكيل الوعي بقضايا ذوي الإعاقة.