بدء الدورة الـ 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية في جنيف

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بدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة الـ 152 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية والتي تستمر حتى السابع من فبراير القادم.

وتناقش الدورة تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والاستجابة لها، وتعزيز الهيكل العالمي للتأهب للطوارئ، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية المقترحة للفترة من 2024 إلى 2025, والمسائل المنبثقة عن التمويل المستدام، وتعيين المدير الإقليمي للأمريكتين، إضافةً إلى استفادة مليار شخص إضافي بالتغطية الصحية الشاملة، وتمتع مليار شخص آخر بالصحة، واستئصال مرض شلل الاطفال.

كما يناقش المجلس المنتجات الصحية الرديئة أو المزورة وإعادة تأهيل النظم الصحية بعد الجائحة، و التأهب للإنفلونزا وخطة عمل عقد الأمم المتحدة للتغذية.

وتحتفل المنظمة هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، بعقد حلقات نقاش غدًا حول مستقبل الصحة في السنوات الخمس والعشرين القادمة.