بدء القبول في برامج البكالوريوس والدُّبلومات بجامعة أمِّ القرى للعام الجامعي 1445هـ

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أطلقت جامعة أمِّ القرى – اليوم – عبر بوابة القبول الموحَّد (تميُّز)؛ طلبات الالتحاق ببرامج البكالوريوس والسَّنة التَّأهيليَّة والدُّبلومات للعام الجامعي 1445هـ،حيث يستمر التَّسجيل في برامج البكالوريوس والدبلوم (انتظام) حتى 27 /12/ 1444هـ؛ فيما تحدَّدت مواعيد إجراءات القبول في السَّنة التَّأهيليَّة والدُّبلومات المدفوعة خلال المدة من 13 – 16 /1/ 1445هـ.

وأكَّدَت عمادة القبول والتَّسجيل حرصَ الجامعة واهتمامها بتقديم جميع التَّسهيلات الممكنة لطلبة الثَّانوية العامَّة المتقدِّمين لمختلف البرامج الأكاديميَّة،من خلال وضع آليَّة واضحة لإجراءات التَّسجيل واختيار الرغبات عبر البوابة الإلكترونيَّة للقبول مع ربطها بالنَّفاذ الوطني؛ للحصول على الوثائق المطلوبة ونتائج اختبارات القدرات العامَّة والتَّحصيلي للطَّلبة دون الحاجة لتقديم وثائق ورقيَّة أو مراجعة مقرَّ الجامعة؛مما يُسهم في اختصار المدَّة الزمنيَّة لتقديم طلب القبول؛ ومن ثمَّ تحقيق مستهدفات الجامعة في تطوير وتسهيل تجربة الطَّالب.

وأوضحت أنَّ البرامج المتاحة للقبول في الجامعة بلغت 73 تَّخصُّصًا أكاديميًّا في مرحلة البكالوريوس انتظام، و24 في التَّأهيلي،فيما بلغت الدُّبلومات المجانيَّة 11 تخصصًا،و5 في الدُّبلومات المدفوعة.

يُذكر أنَّ الجامعة نظَّمت مؤخَّرًا معرضًا للتَّخصُّصات الأكاديميَّة المتاحة للعام الجامعي القادم ضمن ملتقى المهنة والابتكار،عرضت خلاله تخصُّصات البكالوريوس والدُّبلومات المحدَّثة والمستحدثة،وذلك بهدف تعريف طلبة الثَّانويَّة العامَّة بالتَّخصُّصات الجديدة،حيث تم منح قبولات فورية مبكرة لهذه الفئة لعدد 768 طالبًا وطالبةً؛وذلك تفعيلاً للشَّراكة الدَّائمة بين جامعة أمِّ القرى وإدارة التَّعليم بمنطقة مكَّة المكرَّمة.