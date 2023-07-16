بدء تسجيل برامج دبلوم “تقني تبوك”

المناطق-تبوك

حددت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مواعيد القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الأول لعام 1445هـ، في المدتين الصباحية والمسائية.

وتبدأ مواعيد التسجيل (الأحد) حتى (الأربعاء) المقبل لبرامج الدبلوم للمدتين الصباحية والمسائية بالكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات بالمنطقة.

ودعت الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، على أن يكون التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.