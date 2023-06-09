بدء رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً؛ استعدادا لموسم الحج لهذا العام 1444هـ، وذلك كما جرت العادة السنوية.

ويأتي هذا الإجراء -الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس- من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة.