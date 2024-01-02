بدء قياس “منشآت تأجير السيارات”

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بدأت الهيئة العامة للنقل، في تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات، ترتكز على أربعة معايير متنوعة يجب على منشآت تأجير السيارات التقيد بها.

وتهدف الخدمة، التي تشمل النقاط التي يجب الارتكاز عليها، المنشأة، والمركبات، والمستفيد، والمخالفات والشكاوى، لتطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات، والوقوف على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، والمساهمة في متابعتها وتطويرها، بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.

وتشمل المعايير الانتشار الجغرافي في كل مناطق المملكة، وتوفر فرع للمنشأة وموقع إلكتروني عالمي فعّال، يُتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة، ويلزم المنشأة بتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة “للتطبيقات والمواقع الإلكترونية”.

كما يُشترط تنوع فئات المركبات وحداثة أسطولها، بالإضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول، بما يسهم في كسب رضا المستفيدين، على أن يتم تصنيف المنشآت اعتباراً من تاريخ 1 /1/ 2025.

وتحرص الهيئة على تهيئة السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات، وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في القطاع بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.