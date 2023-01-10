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بعد التوجيه الملكي.. حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر يناير

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 يناير 2023 - 8:21 مساءً

المناطق_الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم (الثلاثاء) بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير 2023 (الدفعة 62).

وأكد البرنامج أنه شرع في إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم، على أن يكتمل الإيداع خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك في أعقاب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 يناير 2023 - 8:21 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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