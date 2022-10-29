بداية أيام “السماك”.. باحث طقس : برودة وأمطار وانتشار الحساسية خلال هذه الفترة

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تبدأ اليوم أول أيام السماك ، زيادة في البرودة وأمطار وانتشار أمراض الحساسية، وآخره بداية هيجان الإبل.

مظاهر طبيعية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك وأيامه 13 يوماً، ويعد النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، مشيراً إلى بعض مظاهره وطبيعة وقته.

برودة الأجواء

وأوضح “الحصيني”، عبر حسابه على “تويتر”، أن هذا الوقت “تزداد فيها برودة الأجواء ليلاً وتخف الحرارة نسبياً نهاراً، غزير المطر -إن قدر الله فيه أمطاراً، وتقل الرغبة في شرب الماء لازدياد البرودة مع تقدُّم الأيام”.

انتشار الأمراض

وأضاف: تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة “نزلات البرد من زكام وإنفلونزا” بسبب التقلبات الجوية، قال الشعبي -رحمه الله-: “لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد” يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدُّم موجات البرد، خاصة آخره، آخر أيام السماك، ويستمر فيه زيادة الليل.

زراعة القمح والشعير

وتابع: “تبدأ به زراعة القمح والشعير في وسط المملكة -تزرع البقول والخضار والورقيات-، وتسمّد الاشجار، وكانت العرب تقول “إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الأضاك وقلّ على الماء اللكاك”، وتحمى فيه خلايا النحل من البرد، وفيه هجرة الكرك (الأصلع) وآخره بداية هيجان الإبل، والله أعلم.