“بداية” تقدم منتجات التمويل العقاري للشركات عبر منصتها الرقمية

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أعلنت مؤخرا شركة بداية لتمويل المنازل، وهي شركة سعودية رائدة فى مجال التمويل العقاري الرقمي، عن إطلاق مجموعة جديدة من الحلول التمويلية العقارية صممت خصيصا لعملاء الشركات. يأتي ذلك بعد أن تميزت بداية بتقديمها لمنتجات التمويل العقاري الرقمي للأفراد خلال الأعوام الماضية.

منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، ويشهد قطاع التمويل العقاري طفرة هائلة في جميع قطاعات الأعمال. ووفقا لنايت فرانك، من المتوقع بحلول عام 2030 انشاء أكثر من 555.000 وحدة سكنية اضافية، وأكثر من 275.000 غرفة فندقية، وأكثر من 4.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات الإدارية. لتشير كل هذه الأرقام إلى فرص استثمارية هائلة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة. وهو ما دفع “بداية” لطرح منتجات التمويل العقاري للشركات لتكون ذراعا داعما للمستثمرين في هذا القطاع الذي ينمو بتسارع ملحوظ.

تقدم بداية منتجاتها للتمويل العقاري التجاري عبر ثلاثة حلول تمويلية وهي:

– تمويل الأراضي المخصصة للسكن أو للأغراض التجارية – والمتاحة بموجب أنواع عقود المرابحة أو الإجارة، يعد هذا الخيار المالي مثاليا للشركات الساعية للاستثمار فى المنشآت التجارية أو السكنية لأغراض تجارية، أو لأغراض التشغيل الخاصة بهم.

– إنشاء ( تنمية أو استكمال) تمويل مشروعات التمويل العقاري – المتاحة بموجب أنواع عقود المرابحة (التورق) أو إجارة الاستصناع، يعد هذا البرنامج مثاليا للشركات التي بالفعل تمتلك أرضا وترغب في بناء مشروع عقاري تجاري. كما أنه مناسب أيضا للشركات التى ترغب في تطوير منشآتها لأغراض التشغيل.

– تمويل الشراء ثم إعادة الاستئجار- والمتاح بموجب عقد الإجارة، هذا الحل التمويلي مناسب للشركات التي ممتلكاتها استثمارية مدارة للدخل وتسعى لبيعهم لشركة بداية ثم تستأجرهم للحصول على التمويل اللازم لأغراض تجارية أخرى مثل الاستثمار والتوسع، إلخ.

ومن جانبه، صرح الأستاذ محمود بن سليم دحدولي، الرئيس التنفيذى لشركة بداية: ”بعد وضع معيار التمويل الرقمي للعقارات بالنسبة للمستهلكين، فإن تقديم خط بداية الجديد لحلول التمويل العقاري للشركات يعد لحظة فارقة للشركة. نفخر بتوفير فرص النمو للشركات السعودية، وبزيادة اسهاماتنا لتنفيذ الرؤية الطموحة 2030 .“

وتقدم بداية لتمويل المنازل جميع منتجات التمويل العقاري الرقمي للأفراد والشركات عبر منصتها الرقمية القوية والمبتكرة، والتي تعمل على تنظيم العملية بأكملها بداية من تقديم الطلبات الجديدة إلى أن يتم الحصول على التمويل بكل سلاسة وسهولة.وتتميز المنصة الرقمية لبداية بأفضل درجات الحماية والسرية والمطابقة لأفضل معايير الجودة والمتوافقة مع تعليمات الأمن السيبراني تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.