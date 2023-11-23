بداية فرص الأمطار على أجزاء من شمال المملكة خلال الساعات القادمة واشتدادها مع ساعات الصباح

وبدءًا من ساعات الظهيرة، تتحسن فرص هطول الأمطار على أجزاء عدة من محافظة حفر الباطن؛ على أن تبقى الفرصة مهيأة على فترات حتى ساعات الليل، وقد تطال فرصُ الأمطار أيضًا المحافظات المجاورة بالاتجاه نحو ساعات الليل من يوم الخميس.