بداية من اليوم.. حاملو بطاقة “هيا” يستطيعون أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة

وستكون “تأشيرة هيا” صالحة حتى اليوم الختامي من بطولة كأس العالم الموافق 18 ديسمبر 2022، وهي تأشيرة متعددة السفرات، حيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها في أي وقتٍ خلال فترة صلاحيتها، ولا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.