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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الأطراف الصناعية في عدن يقدم خدماته الطبية لـ 227 مستفيدًا خلال شهر مايو الماضي

25 يونيو 2024 - 3:13 مساءً

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قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 227 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو 2024 م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 588 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70% ونسبة الإناث 30%، بينما شكلت نسبة النازحين 57% والمقيمين 43% من إجمالي المستفيدين، وتوزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.

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ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

25 يونيو 2024 - 3:13 مساءً
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