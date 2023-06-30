بدعوة المملكة.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد حادثة حرق المصحف الشريف

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أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن عقد اجتماع طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في السويد أول أيام عيد الأضحى.

وسيعقد الاجتماع الطارئ بدعوة من المملكة، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية الأسبوع المقبل في مقرها بجدة، ليتناول الإجراءات تجاه هذه الأعمال الدنيئة، وللتعبير عن الموقف الموحد ضد عملية تدنيس المصحف الشريف.

واستنكرت رابطة العالم الإسلامي، في وقت سابق، بأشد العبارات جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في مشهد مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين، مشددةً على أنه يخدم أجندات التطرف.