بدموع الفرح.. جندية سعودية تلقي التحية لوالدتها بعد تخرجها

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمقطع فيديو مبهج، يحكي لحظات مجبولة بالفرح الغامر عاشته جندية سعودية بعد تخرجها مع والدتها، وأظهر الفيديو الرائج لحظة فرح الجندية وبهجتها التي تقافزت لها القلوب وذرفت فيها الدموع حال تخرجها واحتضانها لوالدتها.

وتحدث النشطاء مؤكدين أنه من أهم المقاطع الإيجابية التي تشعر الإنسان بالفخر داعين للخريجات بالتوفيق والسداد فهم حماة الوطن، مرددين جمال المشهد الذي عبر عن هذه الفرحة الكبيرة التي عاشتها الجندية وفق “العربية”.

يشار إلى أن مدير عام السجون في السعودية، اللواء ماجد الدويش شهد حفل تخريج 211 مجندة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون، وذلك بحضور ممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.

وخلال الحفل الذي كان برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، تلقت الخريجات شهادات استكمال المهارات الميدانية والعلوم الأمنية التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا للمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.