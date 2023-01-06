“بدون خبرة مُسبقة”.. وظائف شاغرة في شركة روشن للتطوير العقاري (قدم الآن)

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر المــــوقع الإلكتورني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للسعوديين للعمل بفروع الشركة.

المسميات الوظيفية

يتوفر وظائف على النحو التالي: ” أخصائي أول ، مراقبة الوثائق – المنـــــطقة أ، أخصائي أول ، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، مدير أول ، اللوجستيات والخدمات، أخصائي أول ، فعالية المنظمة والتغيير، محلل ، مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات، مدير إدارة المشاريع”.

ويوجد أخصائي أول ، HSSE، مدير التسويق الرقمي، مدير مساعد ، تجربة العملاء، مدير أول ، التطوير، مدير مجتمع تكنولوجيا المعلومات، مدير إدارة الحملة، مدير أول ، إبداعي، مدير إدارة الإيجار، منسق إدارة المشاريع.

ويتوفر مدير الإستراتيجية والتخطيط، مدير إدارة البيئة، مدير الاتصال الخارجي، مدير مشارك ، مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، مدير المجال العام، مدير مساعد ، التطوير، مدير البناء – الفيلات، مدير أول ، عمليات المبيعات، مدير أول ، إدارة أصحاب المصلحة.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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