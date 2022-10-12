بدون عبدالرحمن غريب.. هيرفي رينارد يلعن قائمة الأخضر لمعسكر أبو ظبي

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، عن قائمة الأخضر في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام في أبو ظبي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

معسكر أبو ظبي

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا في أبو ظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال.

قائمة الأخضر

واستدعى رينارد 32 لاعبًا، وهم؛ محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد ومحمد البريك. كما ضمت القائمة؛ رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري وفراس البريكان.