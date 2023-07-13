بديلاً لـ”ChatGPT”.. ماسك يُطلق “إكس.إيه.آي”

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أعلن إيلون ماسك إطلاق شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي)، حيث تضم فريقاً من المهندسين من شركات التقنيات الأمريكية، وذلك في إطار إنشاء بديل لمنصة تشات “ChatGPT”.

وقال ماسك إن سبب إطلاق “إكس.إيه.آي” هو فهم الطبيعة الحقيقية للكون، على أن يضم فريق الشركة عدة مهندسين وعلماء سابقين من جوجل المملوكة لشركة ألفابت ومن مايكروسوفت ومن أوبن إيه.آي.

وأوضحت الشركة الناشئة: “عملنا على تطوير بعض أضخم الطفرات في المجال وكنا الرواد فيها أيضا، بما في ذلك ألفا ستار و”جي.بي.تي-3.5″ و”جي.بي.تي-4”.

واعتبر ماسك في تصريحات سابقة، أن تسابق شركات مثل جوجل ومايكروسوفت لتطوير التقنية ينبغي أن يتوقف للسماح بإيجاد وقت لصياغة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالقطاع.