بديل الحقن.. كبسولة لتوصيل الأدوية للدم

طوّر باحثون من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا بسويسرا، كبسولة جديدة عبارة عن جهاز شفط مصمم لتوصيل بعض الأدوية لمجرى الدم عن طريق غرسه في البطانة الداخلية للخد.

وتقوم الكبسولة بتوصيل أدوية الببتيد إلى مجرى الدم لدى مرضى السكري والسمنة وسرطان البروستاتا، وهي نوع من الأدوية التي تتكون من جزيئات كبيرة غير مناسبة لتناولها على شكل حبوب، ما يجبر المرضى على أخذها عبر الحقن.

ويبلغ قطر كبسولة الشفط 10 مم تقريبًا وطولها 6 مم، وهي تخلق فراغاً في بطانة الخد وتعمل على تمديده بمجرد الضغط عليها، ما يجعلها قادرة على توصيل الدواء الموجود بها إلى الأوعية الدموية.