بديل للسكر منخفض السعرات يدعم بكتيريا الأمعاء المفيدة

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أصبحت بدائل السكر مخفضة السعرات الحرارية وسيلة شائعة للتلذذ بالحلويات، دون الحصول على سعرات حرارية إضافية. وتشير مجلة «الزراعة وكيمياء الغذاء»، إلى أن المركب المرشح الواعد هو سكريات منخفضة السعرات الحرارية موجودة في حليب الثدييات، والهندباء، والموز، وبعض الأطعمة الأخرى. ولهذه السكريات نشاط مماثل للبريبيوتيك. أي أنها يمكن أن تدعم تطور بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء. ولكن المنتج الجديد ليس حلواً بما يكفي ليحل محل السكر الذي اعتدنا عليه.

وهناك مواد تسمى «موغروسايدس» أحلى بـ 200 ــ 300 مرة من السكر، عثر عليها في ثمار ليانا لو هان غو، المعروفة أيضاً باسم أرهات. صحيح أن مستخلص هذا النبات له رائحة كريهة، يمكن إزالتها خلال عملية التخمير.

وقد قرر الباحثون استخدام أفضل خصائص هذه المواد الطبيعية لتركيب مادة جديدة منخفضة السعرات الحرارية.

وفعلاً حصلوا على مادة تعادل حلاوتها حلاوة السكروز تقريباً، ما يعطي الأمل في أن المنتج الجديد المحتمل سوف يروق للكثيرين.