برئاسة المملكة.. وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان “الاستثمار المتنوع والمبني على الابتكار في المملكة العربية السعودية”

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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة برئاسة المملكة بعنوان “الاستثمار المتنوع والمبني على الابتكار في المملكة العربية السعودية”، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وبحثت الجلسة رحلة التنوع والتحول الاقتصادي المستمرة وغير المسبوقة التي تعيشها المملكة، وأهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وقدمت الجلسة لمحة عامة عن جهود المملكة المتسارعة في بناء الأسس اللازمة للمرونة الاقتصادية طويلة المدى، والنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، ودور الإصلاحات التنظيمية في تحفيز الاستثمارات.