براتب يصل لـ 11,250 ريال.. وظائف بالهيئة الملكية بالجبيل لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة من حملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية ، وفق التالي :
مجالات العمل:
مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية
ميكانيكي محرك ديزل
أخصائي المساندة الفنية
مدير تغذية
فني معدات طبية
فني أجهزة تكييف
مسؤول السلامة
مسؤول قاعدة بيانات
المؤهلات المطلوبة:
الدبلوم أو البكالوريوس حسب الوظيفة.
الرواتب:
تتراوح الرواتب الإجمالية بين 5,000 و 11,250 ريال حسب الوظيفة والمؤهل والخبرة.
مدن العمل:
الجبيل
رأس الخير
ينبع
طريقة التقديم:
التقديم متاح من خلال الرابط ( من هنا )