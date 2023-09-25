براتب يصل لـ 11,250 ريال.. وظائف بالهيئة الملكية بالجبيل لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة من حملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية ، وفق التالي :

مجالات العمل:

مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية

ميكانيكي محرك ديزل

أخصائي المساندة الفنية

مدير تغذية

فني معدات طبية

فني أجهزة تكييف

مسؤول السلامة

مسؤول قاعدة بيانات

المؤهلات المطلوبة:

الدبلوم أو البكالوريوس حسب الوظيفة.

الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية بين 5,000 و 11,250 ريال حسب الوظيفة والمؤهل والخبرة.

مدن العمل:

الجبيل

رأس الخير

ينبع

طريقة التقديم:

التقديم متاح من خلال الرابط ( من هنا )