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براتب يصل لـ 11,250 ريال.. وظائف بالهيئة الملكية بالجبيل لحملة الدبلوم فأعلى

25 سبتمبر 2023 - 1:56 صباحًا

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة من حملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية ، وفق التالي :

مجالات العمل:

مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية
ميكانيكي محرك ديزل
أخصائي المساندة الفنية
مدير تغذية
فني معدات طبية
فني أجهزة تكييف
مسؤول السلامة
مسؤول قاعدة بيانات

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المؤهلات المطلوبة:

الدبلوم أو البكالوريوس حسب الوظيفة.

الرواتب:

تتراوح الرواتب الإجمالية بين 5,000 و 11,250 ريال حسب الوظيفة والمؤهل والخبرة.

مدن العمل:

الجبيل
رأس الخير
ينبع

طريقة التقديم:

التقديم متاح من خلال الرابط ( من هنا )

25 سبتمبر 2023 - 1:56 صباحًا
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