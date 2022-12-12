براتب 10000 ريال.. «سيا بارتنرز» تعلن بدء التقديم في برنامج التأهيل

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أعلنت شركة سيا بارتنرز للاستشارات الإدارية العالمية (Sia Partners) عبر موقع لينكدإن للتوظيف، بدء التقديم في (برنامج تأهيلي خاص للجيل السعودي الجديد – نمو)، في (مختلف التخصصات) التخصصات الإدارية والهندسية والاقتصادية وغيرها من التخصصات براتب يصل إلى 10000 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (مختلف التخصصات)، مثل (الإدارية، الهندسية، الاقتصاد) وغيرها.

لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.

مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية.

طريقة التقديم:

أوضحت سيا بارتنز أن التقديم مُتاح الآن عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 11 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

طريقة التقديم – (اضغط هنا).