براتب 170 ألف دولار.. نيويورك تبحث عن موظف للتخلص من جيوش الفئران

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تعاني نيويورك من مشكلة تزايد الفئران، التي أصبحت تشكل كابوسًا لكثير من سكان المدينة الأمريكية، إلى حد أنها أصبحت تقاسمهم الطعام، مع ورود الكثير من الشكاوى عبر الخط الساخن.

وفي السياق، طرحت سلطات مدينة نيويورك وظيفة براتب سنوي يبلغ 170 ألف دولار، تتلخص مهمة هذه الوظيفة في تخليص المدينة من الفئران.

متعطش للدماء!

وقال منشور لسلطات نيويورك، إن المرشح للوظيفة يجب أن يمتلك “هالة من الخطورة”، وأن يكون “متحفزًا للغاية ومتعطشًا للدماء بعض الشيء”.

وأنفق سكان نيويورك ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة للقضاء على الفئران في المناطق المكتظة بها، وخاصة إيست فيلاج وبوشويك.

ولم تنجح المحاولات السابقة للسلطات لتقليص عدد الفئران في المدينة والذي يقدر بنحو مليوني فأر.

الحرب على الفئران

وأعلنت السلطات في أكتوبر الماضي “الحرب على الفئران”، ما أثار الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويلقي بعض السكان باللائمة على الوباء الجديد الذي أدى إلى انتشار تناول الطعام في الهواء الطلق في جميع أنحاء المدينة، حيث شجع وباء فيروس كورونا الكثير من الناس على تناول الطعام على طاولات خارج الأماكن المغلقة.

وتصطف في المئات من شوارع نيويورك الآن، غالبًا على الجانبين، تلك الطاولات المخصصة لتناول الطعام في الهواء الطلق، مما يغير المشهد في المدينة تمامًا، وأدى تراكم أكوام أكياس القمامة السوداء على جانبي الطريق، وتوفر أرضياتها، المخبأ المثالي للفئران، حسب قولهم.