براتب 6 آلاف ريال.. 4 أيام على انتهاء التقديم على 558 وظيفة في «الشؤون الإسلامية»

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دعوة الراغبين في شغل 558 وظيفة بمنطقتي (الرياض) و (نجران) لوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية براتب شهري (للجامعي 6000 ريال)و (الثانوي 4500 ريال) أو (على نظام المكافآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

إمام.

مؤذن.

تفاصيل الوظائف:

راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.

راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.

أو على نظام المكافآت.

المؤهلات :

شهادة الثانوية العامة فأعلى.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسلوك.

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

لا يقل العمل عن 18 سنة.

لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

طريقة التقديم:

التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

الرياض (491 وظيفة):

التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

نجران (67 وظيفة):

بين الفرع استمرار طلبات التقديم لشغل الوظائف المطلوبة حتى نهاية شهر ربيع الثاني الجاري، وذلك عن طريق استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المساجد بالمنطقة.