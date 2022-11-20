براتب 6 آلاف ريال.. 4 أيام على انتهاء التقديم على 558 وظيفة في «الشؤون الإسلامية»

المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دعوة الراغبين في شغل 558 وظيفة بمنطقتي (الرياض) و (نجران) لوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية براتب شهري (للجامعي 6000 ريال)و (الثانوي 4500 ريال) أو (على نظام المكافآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف:
إمام.
مؤذن.
تفاصيل الوظائف:
راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.
راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.
أو على نظام المكافآت.
المؤهلات :
شهادة الثانوية العامة فأعلى.
الشروط العامة:
أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
حسن السيرة والسلوك.
اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
لا يقل العمل عن 18 سنة.
لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
طريقة التقديم:
التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.
الرياض (491 وظيفة):
التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.
نجران (67 وظيفة):
بين الفرع استمرار طلبات التقديم لشغل الوظائف المطلوبة حتى نهاية شهر ربيع الثاني الجاري، وذلك عن طريق استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المساجد بالمنطقة.