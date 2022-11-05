براتب 6000 ريال.. وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن 491 وظيفة

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لـوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية على نظام المكافآت، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- إمام.

2- مؤذن.

تفاصيل الوظائف:

راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.

راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.

أو على نظام المكافآت.

المؤهلات المطلوبة:

شهادة الثانوية العامة فأعلى.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسلوك.

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

لا يقل العمل عن 18 سنة.

لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

مكان العمل:

منطقة الرياض.

البيان المساجد (PDF): (اضغط هنا) او (اضغط هنا)

موعد انتهاء التقديم:

– ينتهي التقديم في تاريخ 26/11/2022.

طريقة التقديم:

– التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.