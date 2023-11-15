براد بيت يعترف: إينيس دي رامون حبيبتي الجديدة

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بعد أشهر من تسريبات صور يظهران فيها سويًا، أعلن النجم براد بيت أنه على علاقة بمصممة المجوهرات إينيس دي رامون.

وذكر موقع “الصفحة السادسة”، المعني بمتابعة أخبار المشاهير، أن نجم هوليوود قدم إينيس على أنها حبيبته الجديدة

ونقل الموقع على لسان مصدر قوله، إن براد بيت يرى أن علاقته بـ إينيس هي الأنسب منذ انفصاله عن أنجلينا جولي، موضحًا أن نجم هوليوود بات “سعيدًا للغاية”.

وظهر الحبيبان قبل أيام في فعاليات حفل Art + Film Gala السنوي الثاني عشر بلوس أنغلوس، وقضيا وقتًا رائعًا بحسب ما نقلته مجلة “people” على لسان مصدر مقرب وفق العين الإخبارية .

بداية القصة

كانت مجلّة “people” قد نقلت نهاية العام الماضي عن مصدر مقّرّب من دي رامون، أنّها وبيت يتواعدان منذ أشهر، وأنّهما التقيا بفضل صديق مشترك، مضيفًا أنّ النجم الأمريكي معجب جداً بإينيس.

وقالت مصادر مقرّبة من براد بيت إنّ “إينيس لطيفة وممتعة ومفعمة بالحيوية وبراد يستمتع بقضاء الوقت معها”.

في المقابل، أكدّ مصدر أنّهما يتواعدان منذ فترة، لكنّه لفت إلى أنّ علاقتهما ليست حصريّة، خاصة أن بيت شوهد في الأشهر الأخيرة مع عدّة فتيات أخريات، ما يؤكّد أنّه ليس ملتزمًا تمامًا تجاه أي شخص على وجه الخصوص.

وانفصلت إينيس دي رامون عن زوجها بول ويسلي، في وقت سابق من العام الماضي بعد زواج دام 3 سنوات.