براري وفياض منطقة القصيم تجذب أهالي المنطقة للتنزه

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يتجه المهتمون بالرحلات البرية في منطقة القصيم هذه الأيام، للخروج إلى براري وفياض وأودية وصحاري المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة ، التي ازدانت بعد هطول الأمطار على المنطقة ، في ظل الأجواء الشتوية الجميلة التي تشهدها المنطقة.

وتمتاز منطقة القصيم بعدد من الشعاب كالمستوى والعويقر والطرفية والأديغم وغيرها من الأماكن المتميزة بطبيعتها الرملية الصحراوية الواسعة ، كما تضم منتزهات برية جميلة توفر لمرتاديها مناخاً مناسباً للتنزه و التي تتوسطها أشجار الطلح، والسفوح الرملية، وتعكس طبيعة الصحراء الواسعة المرتوية بماء المطر.

وتنشط في مثل هذا الوقت من السنة حركة البيع في محلات بيع المستلزمات البرية والتدفئة ، حيث يفضل الأهالي القيام بالرحلات وإقامة المخيمات ، كما يهتم أهالي المنطقة أثناء رحلاتهم البرية على التقيد بالتعليمات واتباعها، وخاصة الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، بالإضافة إلى حرصهم على المحافظة على البيئة .