براعم الهلال يتقلدون ذهب الدوري

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توّج فريق الهلال لدرجة البراعم تحت 15 عامًا، الأحد، بكأس الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023. وذلك بمقر النادي العاصمي.

وسلم معيض الشهري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعبي الهلال كأس البطولة الميداليات الذهبية.

وحسم الهلال لقب الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا، الجمعة الماضي، بعد منافسة مع نظيريه الفتح والاتحاد، حيث حقق الهلال فوزًا على مضيفه البدائع بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، على ملعب نادي النجمة بعنيزة.

في المقابل، تعثر الفتح بالتعادل أمام ضيفه القادسية بهدف لكل منهما لحساب الجولة ذاتها، فيما خسر الاتحاد أمام ضيفه النصر بنتيجة 1-2.

وأنهى الهلال الموسم في الصدارة برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن الفتح الذي حل ثانياً برصيد 74 نقطة، فيما جاء الاتحاد ثالثًا، برصيد 71 نقطة بفارق الأهداف عن النصر، الذي حل رابعًا بالرصيد ذاته.