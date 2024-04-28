برامجٌ مسرحية وثقافية وفنية تستهدف زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20 بمحافظة صبيا

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يشهد مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الـ20، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالتعاون مع محافظة صبيا؛ سلسلة من البرامج المسرحية والفنية والشعبية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان، الذي يستمر خمسة أيام.

وتشارك جمعيات التنمية الاجتماعية في محافظة صبيا بتقديم حزمة من البرامج التي يشهدها مسرح الفعاليات بالمركز الحضاري بصبيا طوال ليالي المهرجان، حيث تقدم فرق الفنون الشعبية ألوانًا من الفنون التي تشتهر بها المنطقة من السيف والمعشى والدانة وغيرها، إلى جانب عروض العزف الموسيقية، ومسرح متخصص للأطفال، فضلًا عن المسابقات الشعبية والثقافية والعروض الترفيهية.

وتستهدف الفعاليات مختلف الفئات من الزوار، وتشمل العديد من العروض اليومية، والمسابقات المتنوعة، وتقديم الهدايا التشجيعية للمشاركين.