برايتون يسقط تشيلسي برياعية في الدوري الإنجليزي

ألحق برايتون الهزيمة الأولى لمدربه السابق جراهام بوتر الذي يتولى قيادة تشيلسي فنيا في الوقت الحالي، وسحق لاعبي برايتون الفريق اللندي تشيلسي بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت.

الفوز الأول لبرايتون تحت قيادة مدربه الجديد

وتولى جراهام بوتر القيادة الفنية لنادي تشيلسي خلفا للإلماني توماس توخيل الذي تم إقالته، حيث قاد الفريق في تسع مباريات سابقة لم يخسر أي لقاء، ولكن جاء برايتون والحق اول خسارة للفريق.

وبدأ صاحب الضيافة المباراة بقوة ضد فريق بدا أنه فقد التركيز، وتقدم في النتيجة بعد مرور خمس دقائق بهدف حمل توقيع لياندرو تروسار.

محالاوت لاعبي برايتون لمضاعفة الناتجة

وواصل لاعبي برايتون محاولتهم لمضاعفة النتيجة بهدف عكسي إذ حول روبن لوفتوس-تشيك ركلة ركنية عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يهز زميله تريفور تشالوباه شباكه بالخطأ لتصبح النتيجة 3-صفر قبل نهاية الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني تحسن أداء لاعبي تشلسي حيث قلص الفارق بعد ثلاث دقائق بفضل كاي هافرتس، لكنه صحوة الفريق توقفت عند هذا الهدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي