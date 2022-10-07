برسوم متحركة ومقاطع عاطفية.. “اعتدال”: هذه حيل استقطاب وتجنيد صغار السن

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حذر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” من أساليب واستقطاب وتجنيد صغار السن على شبكة الإنترنت أو عبر منصات وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تأخذ أشكالا متعددة.

واستعرض المركز أبرز مضامين الحواضن التجنيدية، التي تتمثل في الرسوم المتحركة، حيث يتم من خلالها النشر والترويج للأفكار المتطرفة، وكذلك المقاطع العاطفية التي تضم محتويات مضللة عن بطولات وهمية من شأنها إثارة حماس القصر، ودفعهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية.

كما تشتمل مضامين الحواضن التجنيدية على الألعاب الإلكترونية، التي تصممها بعض الجماعات بهدف تغيير السلوك نحو العنف والمكافأة عليه.

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