برشلونة بطلُ للدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه

المناطق-واس

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه، عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4 – 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة التي شهدت أيضاً فوز إلتشي على أتلتيكو مدريد 1 – 0 وفالنسيا على مضيفه سلتا فيجو 2 – 1.

وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 69 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.