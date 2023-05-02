برشلونة على أعتاب لقب الدوري الإسباني بهدف قاتل (فيديو)

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بات فريق برشلونة، قريبا بشدة من حسم لقب الدوري الإسباني، بفوزه القاتل أمام أوساسونا، مساء يوم الثلاثاء.

ويسعى برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني، وذلك لأول مرة بعد غياب منذ تتويجه بالبطولة في 2019.

نتيجة مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني

وانتزع برشلونة فوزا قاتلا من ضيفه أوساسونا، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة برشلونة وأوساسونا العديد من الأحداث المثيرة، حيث فرض العملاق الكتالوني أسلوبه منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية.

وفي الدقيقة 27 من الشوط الأول، حصل خورخي هيراندو، لاعب أوساسونا على بطاقة حمراء، ليترك فريقه منقوصا حتى نهاية المباراة بـ10 لاعبين.

وخلال الدقيقة 78 من الشوط الثاني، وبعد محاولات قوية من الفريق الكتالوني، قرر الحكم إلغاء هدف سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البارسا.

ونجح برشلونة في فك طلاسم المباراة، بهدف قاتل عن طريق جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق من تسديدة قوية داخل حدود منطقة الجزاء.

الهجمة بدأ بعرضية من ليفاندوفسكي استقبلها الهولندي فرينكي دي يونغ، بتمريرة رائعة برأسه نحو ألبا الذي أطلق تسديدة يسارية على يمين الحارس.

ماذا يحتاج برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني؟

يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز فقط في المباراة القادمة، مع تعثر ريال مدريد في أي من المباراتين القادمتين لحسم اللقب مبكرا.

وستكون هذه هي المرة الـ27 في تاريخ برشلونة التي يتوج فيها بالليغا، مقلصا الفارق مع ريال مدريد صاحب الـ35 لقبا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

رفع العملاق الكتالوني رصيده إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، موسعا الفارق مع غريمه التقليدي ووصيفه ريال مدريد إلى 14 نقطة، قبل أن يخوض الأخير مباراته في الجولة ذاتها ضد ريال سوسيداد.

ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة – 82 نقطة ريال مدريد – 68 نقطة أتلتيكو مدريد – 66 نقطة ريال سوسيداد – 58 نقطة

شاهد هدف فوز برشلونة على أوساسونا