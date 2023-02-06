برشلونة يبتعد في صدارة الدوري الإسباني

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ابتعد فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بفارق النقاط عن ملاحقه ريال مدريد إلى 8 نقاط، في صدارة ترتيب الدوري

الإسباني، وذلك عقب فوزه على ضيفه إشبيلية 3-0، الأحد، ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة، بفارق ثماني نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي خسر، الأحد، في نفس المرحلة أمام مايوركا 1-0.

على الجانب الآخر تجمد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز الـ16.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح جوردي ألبا التسجيل لبرشلونة عند الدقيقة 58، قبل أن يضيف جافي الهدف الثاني عند الدقيقة 70 وبعد 9 دقائق سجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة عند الدقيقة 79، بعد تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول ألبا.