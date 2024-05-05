برشلونة يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للصالات بنتيجة قاسية

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تعرض نادي برشلونة لخسارة قاسية في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم داخل الصالات “فوتسال” بنتيجة 1/5 أمام مواطنه ريال مايوركا (بالما)، على ملعب صالة كارين ديميرتشيان في عاصمة أرمينيا يريفان، اليوم الأحد.

تأتي خسارة فريق برشلونة لكرة القدم الخماسية، بعد 24 ساعة فقط من خسارة الفريق الأول للقب الدوري الإسباني أمام ريال مدريد قبل 4 جولات من نهاية الموسم بسبب السقوط المروع له على ملعب جيرونا بنتيجة 2/4، ضمن الجولة 33 وفوز النادي الملكي أمام قادش 0/3.

ولا يتبقى أمام برشلونة لإنقاذ موسمه الرياضي من الضياع “على الصعيد القاري” سوى لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات الذي تأهل فيه الفريق للنهائي على حساب تشيلسي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا لكرة اليد والدوري الأوروبي لكرة السلة.

وشهدت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للفوتسال تقدم برشلونة في النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب أدولفو.