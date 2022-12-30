برشلونة يستعيد خدمات نجمه ضد إسبانيول

كشف برشلونة عن أن روبرت ليفاندوفسكي سيكون قادرًا على الظهور في كامب نو يوم الســبت، ومنحت محكمة في مدريد تخفيفًا احترازيًا للعقوبة التي فرضتها محكمة التحكيم لـ الرياضة، حيث كان المهاجم قد عوقب بثلاث مباريات بسبب إيماءته ضد الحكم.

لذا، لن يغيب البولنديون عن مباراة إسبانيول يوم السبت المقبل، والتي ستمثل عودة الفريقين إلى مباراة لاليجا سانتاندير بعد استراحة كأس العالم، وقبل أسبوع واحد فقط، رفضت محكمة التحكيم الرياضية الاستئناف الذي قدمه البلوجرانا لتقليل عقوبة ثلاث مباريات.

قرر برشلونة مواصلة محاولة إقناع ليفاندوفسكي باللعب في الديربي ، وفي يوم الجمعة ، تم منحه تدبيرًا احترازيًا فإن تشافي لديه كامل الفريق المتاح لمواجهة إسبانيول. ليفاندوفسكي بلا شك لاعب رئيسي هذا الموسم.

وكان بديلاً في مناسبة واحدة فقط ، ضد قادس. في بقية المباريات، تم اختياره كمبتدئ، وهو أيضًا أفضل هداف في المسابقة برصيد 13 هدفًا.

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