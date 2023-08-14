برشلونة يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيّب مع خيتافي

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استهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتعادل دون أهداف مع مضيفه خيتافي في مباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق بجانب المدرب تشافي هرنانديز يوم الأحد.

وتعرض البرازيلي رافينيا جناح برشلونة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب ضربة بالمرفق، وتساوى الفريقان بعد حصول خايمي ماتا مهاجم خيتافي على الانذار الثاني في الدقيقة 57.

كما طرد تشافي مدرب برشلونة للاحتجاج على عدم احتساب مخالفة لصالح المهاجم المغربي البديل عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 70.

وعجز الفريق الكاتالوني عن استغلال الفرص ليخرج بتعادل محبط في بداية الموسم بعد يوم من فوز مقنع لغريمه ريال مدريد 2-صفر في ملعب أتلتيك بيلباو.