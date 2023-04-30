برشلونة يضرب بيتيس برباعية.. ويقترب من اللقب

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استعاد فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الشرارة التي مكنته من التحليق بعيداً في الصدارة والسير نحو اللقب الأول منذ 2019، وذلك بالفوز الكبير على ريال بيتيس 4-0، السبت، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب «كامب نو»، استفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف بيتيس منذ الدقيقة 33، كي يحقق فوزه الثاني فقط في آخر 5 مباريات والإبقاء بالتالي على فارق النقاط الـ11 الذي يفصله عن ريال قبل 6 مراحل على نهاية الموسم.

وعزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارته في ترتيب الهدافين بـ19 هدفاً وبفارق اثنين عن بنزيما.

وبدأ برشلونة اللقاء بشكل جيد إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 14 بفضل المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن الذي حول الكرة برأسه في الشباك إثر عرضية من البرازيلي رافينيا.

وبعد طرد إدجار جونزاليس الذي دخل في الدقيقة 13 بدلاً من المصاب الإيطالي لويز فيليبي، بالإنذار الثاني 33، وعزز برشلونة تقدمه بهدف ثانٍ عبر ليفاندوفسكي بعد تمريرة من الفرنسي جول كوندي 36.

وبرفعه رصيده الى 19 هدفاً، بات ليفاندوفسكي أول لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف في موسمه الأول مع برشلونة منذ الكاميروني صامويل إيتو موسم 2004-2005 24 هدفاً طبقا لـ «أوبتا» للاحصاءات.

وسرعان ما أضاف النادي الكاتالوني الهدف الثالث عبر رافينيا بعد تمريرة من سيرجيو بوسكتس، تم التأكد من صحته بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد 39.

وشهدت الدقيقة 73 دخول الفرنسي عثمان ديمبيليه في صفوف برشلونة لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الفخذ في يناير، لينضم إلى بيدري العائد نهاية الأسبوع الماضي.

لكن الهدف الرابع جاء بفضل البديل الآخر أنسو فاتي الذي توغل على الجهة اليسرى ولعب الكرة عرضية، فحولها غيدو رودريجيس بالخطأ في مرماه 82.

وفي نهاية المواجهة، شارك لامين يامال، 15 عاماً و290 يوماً الذي بات أصغر لاعب يدافع عن ألوان برشلونة في الدوري والخامس في تاريخ “لا ليجا” وفقا لـ«أوبتا».