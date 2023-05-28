برشلونة يعود لسكة الانتصارات بسحق ريال مايوركا في الدوري الإسباني

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انتصر برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، لحساب الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وبرز تسجيل جناح برشلونة، الإسباني أنسو فاتي، هدفين أمام ريال مايوركا، ليعود لمعانقة الشباك والتألق.

وافتتح فاتي النتيجة لـ برشلونة في الدقيقة الأولى من المباراة بعدما استقبل تمريرة بابلو جافي من داخل منطقة الجزاء بلمسة واحدة في الشباك، مستغلًا خروج حارس ريال مايوركا، دومينيك جريف، من مرماه.

ووقع فاتي الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 24 بعد جملة ثلاثية رائعة بينه وبين فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي، أنهاها أنسو بلمسة في الشباك.

وسجل جافي الهدف الثالث لـ برشلونة في الدقيقة 70 بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لجناح ريال مايوركا، أماث ندياي، في الدقيقة 14 من الشوط الأول بعد تدخل متهور وخطير على الظهير الأيسر لـ برشلونة، أليخاندرو بالدي، خرج على إثره في تبديل اضطراري.

وعاد بذلك برشلونة لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني بعدما خسر في مباراتيه الآخيرتين أمام ريال سوسيداد وريال بلد الوليد.

وارتفع رصيد برشلونة، بهذا الفوز، إلى النقطة 88 في صدارة الدوري الإسباني، وقد توّج سلفًا باللقب، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 47 متراجعًا للمركز الثاني عشر.

وسيواجه برشلونة، سيلتا فيجو، في مباراته المقبلة والآخيرة في الموسم والدوري الإسباني يوم الأحد 4 يونيو على ملعب الآخير “بالايدوس” في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.