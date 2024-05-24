برشلونة يقيل تشافي من تدريب الفريق

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أعلن فريق برشلونة الإسباني إقالة مدربه تشافي هيرنانديز، بعد فشل الفريق في الفوز بأي لقب هذا الموسم، مكتفياً بالمركز الثاني في الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد، بطل الدوري.

وقال نادي برشلونة – عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الجمعة إن رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا أبلغ تشافي أنه لن يستمر مدرباً للفريق في الموسم القادم 2024-2025.

ووجه برشلونة – عبر بيانه – الشكر لتشافي على مسيرته الرائعة والتاريخية؛ كلاعب وعلى ما قدمه مع الفريق؛ كمدرب في الموسمين الماضيين.

وختم برشلونة – في بيانه – أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن الهيكل التدريبي الجديد للفريق.

وسيشرف تشافي في مباراته الأخيرة من مقاعد المدربين على برشلونة عندما يحلّ ضيفاً على إشبيلية الأحد المقبل في المرحلة الـ38 الأخيرة من الدوري الإسباني، قبل أن يرحل.